Healthcare
March 3, 2020 / 8:34 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Says Coronavirus To Hit Global Banks' Capital Markets Revenue

1 Min Read

March 3 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS CORONAVIRUS TO HIT GLOBAL BANKS’ CAPITAL MARKETS REVENUE

* FITCH SAYS UNCERTAINTY OVER INTENSITY, GEOGRAPHIC REACH, DURATION OF CORONAVIRUS OUTBREAK IS NEGATIVELY IMPACTING PRIMARY MARKET ACTIVITY

* FITCH SAYS UNCERTAINTY OVER INTENSITY, GEOGRAPHIC REACH, DURATION OF CORONAVIRUS OUTBREAK IS SIGNIFICANTLY INCREASING MARKET VOLATILITY

* FITCH SAYS WHILE FED’S RESPONSE TO COVID-19 OUTBREAK MAY SPUR ISSUANCE ACTIVITY, IT WILL ALSO NEGATIVELY AFFECT ASSET YIELDS Source text for Eikon:

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