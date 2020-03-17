BRIEF-Fitch Says Coronavirus To Weaken Sovereign Fiscal Positions

March 17 (Reuters) - Fitch:
* FITCH SAYS CORONAVIRUS TO WEAKEN SOVEREIGN FISCAL POSITIONS
* FITCH SAYS TRADITIONAL MACROECONOMIC POLICIES WILL HAVE LIMITED EFFECTS ON CURTAILMENTS MOTIVATED BY HEALTH CONCERNS
* FITCH - ECONOMIC IMPACT OF CORONAVIRUS & ASSOCIATED POLICY RESPONSES IS LIKELY TO RESULT IN HIGHER-THAN-AVERAGE NUMBER OF SOVEREIGN RATING ACTIONS IN 2020
* FITCH SAYS EXPECTS FISCAL POLICY RESPONSES TO COVID-19 OUTBREAK COME TO MATCH THOSE ALREADY UNDERWAY ON MONETARY SIDE Source text for Eikon: