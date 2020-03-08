Healthcare
March 8, 2020 / 10:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Says Covid-19 Adds Pressure To Australia, New Zealand Bank Earnings

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS COVID-19 ADDS PRESSURE TO AUSTRALIA, NEW ZEALAND BANK EARNINGS

* FITCH SAYS AUSTRALIAN BANKS LIKELY TO FACE FURTHER CHALLENGES TO EARNINGS IN 2020 DUE TO CASH RATE CUTS

* FITCH-OUTBREAK WOULD INCREASE RISK OF BROAD DETERIORATION IN ASSET QUALITY FOR AUSTRALIA, NEW ZEALAND BANKS REFLECTING SLOWING GLOBAL ECONOMIC GROWTH

* FITCH SAYS ALSO HAS A NEGATIVE SECTOR OUTLOOK FOR AUSTRALIAN BANKING SYSTEM

* FITCH SAYS COVID-19 OUTBREAK POSES MODEST DIRECT ASSET QUALITY PRESSURE TO AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND BANKS IN NEAR TERM

* FITCH SAYS BELIEVES MAJOR BANKS IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ARE WELL-CAPITALISED TO WITHSTAND ANY POTENTIAL IMPACT FROM OUTBREAK IN SHORT TERM Source text for Eikon:

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