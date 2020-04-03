Healthcare
April 3, 2020 / 6:47 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Says Downgrades Guatemala To 'BB-'; Outlook Stable

2 Min Read

April 3 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS DOWNGRADES GUATEMALA TO ‘BB-‘; OUTLOOK STABLE

* FITCH SAYS DOWNGRADE OF GUATEMALA’S IDRS REFLECTS DIMINISHING FISCAL FLEXIBILITY AND DOWNWARD REVISION TO GROWTH PROSPECTS RELATED TO GLOBAL PANDEMIC

* FITCH SAYS GUATEMALA’S CONTINUED FAILURE TO ENACT REFORMS IN TAX ADMINISTRATION AND PASS NEW TAX MEASURES WILL LEAD TO FURTHER EROSION OF REVENUES

* FITCH SAYS DOWNGRADED GUATEMALA’S LONG-TERM FOREIGN-CURRENCY ISSUER DEFAULT RATING TO ‘BB-‘ FROM ‘BB’ & REVISED RATING OUTLOOK TO STABLE FROM NEGATIVE

* FITCH SAYS LOW TAX COLLECTION, COUPLED WITH HIGH BUDGET RIGIDITY, LIMITS GUATEMALA GOVERNMENT’S CAPACITY TO ADDRESS LARGE INFRASTRUCTURE AND SOCIAL NEEDS

* FITCH SAYS GUATEMALA GOVERNMENT’S CAPACITY TO ADDRESS LARGE INFRASTRUCTURE & SOCIAL NEEDS WILL BE FURTHER STRETCHED BY COVID19 & CONSEQUENT SHOCK TO ECONOMY

* FITCH SAYS SIGNIFICANT UNEMPLOYMENT RISE IN U.S. COULD DISRUPT REMITTANCES FLOW & AFFECT GUATEMALA’S PRIVATE CONSUMPTION, EXCHANGE RATE VOLATILITY

* FITCH SAYS SIGNIFICANT UNEMPLOYMENT RISE IN U.S. COULD DISRUPT REMITTANCES FLOW & AFFECT GUATEMALA’S CURRENT ACCOUNT BALANCE

* FITCH SAYS GUATEMALA PRESIDENTIAL ELECTION’S OUTCOME HAS RESULTED IN A MARKED IMPROVEMENT IN BUSINESS CONFIDENCE

* FITCH SAYS CORRUPTION SCANDALS AND WEAK JUDICIAL INSTITUTIONS UNDERPIN GUATEMALA’S WEAK GOVERNANCE INDICATORS

* FITCH SAYS GUATEMALA’S RATINGS ARE SUPPORTED BY TRACK RECORD OF PRUDENT MONETARY & FISCAL POLICIES, MACROECONOMIC STABILITY, LOW PUBLIC DEBT TO GDP

* FITCH SAYS GUATEMALA’S RATINGS ARE SUPPORTED BY TRACK RECORD OF SOUND EXTERNAL LIQUIDITY Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below