Healthcare
February 12, 2020 / 8:55 PM / a few seconds ago

BRIEF-Fitch Says Global Miner Cost, Leverage Position May Mitigate Coronavirus Risk

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS GLOBAL MINER COST, LEVERAGE POSITION MAY MITIGATE CORONAVIRUS RISK

* FITCH SAYS PRICES FOR COPPER, ALUMINUM, IRON ORE & ZINC MEANINGFULLY DECLINED AFTER CORONAVIRUS OUTBREAK DUE TO POSSIBLE EFFECT ON CHINESE DEMAND

* FITCH SAYS GEOPOLITICAL TENSIONS, NATURAL DISASTERS, EPIDEMICS LIKE CORONAVIRUS CAN DISRUPT SUPPLY/DEMAND CONDITIONS FOR MINING COS

* FITCH SAYS IT EXPECTS CORONAVIRUS OUTBREAK TO DAMPEN CHINA’S GDP GROWTH THIS YEAR BUT SCALE OF IMPACT REMAINS UNCERTAIN Source text for Eikon:

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