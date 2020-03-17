Healthcare
March 17, 2020 / 7:47 PM / Updated 22 minutes ago

BRIEF-Fitch Says It Revises Uk Life Insurance Sector Outlook To Negative

1 Min Read

March 17 (Reuters) -

* FITCH SAYS IT REVISES UK LIFE INSURANCE SECTOR OUTLOOK TO NEGATIVE

* FITCH SAYS IT REVISED UK LIFE INSURANCE SECTOR OUTLOOK TO NEGATIVE FROM STABLE IN LIGHT OF RAPIDLY EVOLVING CORONAVIRUS OUTBREAK

* FITCH SAYS A RISE IN MORTALITY RATES AS A RESULT OF COVID-19 WOULD LEAD TO A SPIKE IN MORTALITY CLAIMS FOR UK LIFE INSURERS

* FITCH SAYS BELIEVE UK LIFE INSURERS ARE STRONGLY CAPITALISED TO PROVIDE BUFFER TO MARKET WEAKNESS & UNFAVOURABLE DEMOGRAPHIC EXPERIENCE IN NEAR TERM Source text for Eikon:

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