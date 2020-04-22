Healthcare
April 22, 2020 / 6:54 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Says Korea Election Bolsters Expansionary Policy Stance

1 Min Read

April 22 (Reuters) - Fitch Ratings:

* FITCH RATINGS SAYS KOREA ELECTION BOLSTERS EXPANSIONARY POLICY STANCE

* FITCH SAYS ADDRESSING CORONAVIRUS PANDEMIC WILL REMAIN IMMEDIATE PRIORITY FOR S. KOREA, EXPECT GOVERNMENT TO CONTINUE TO PURSUE INCOME-LED GROWTH AGENDA

* FITCH SAYS FORECAST A 2.5% BUDGET DEFICIT IN 2020 FOR SOUTH KOREA, A SUBSTANTIAL SWING FROM 1.6% SURPLUS IN 2018

* FITCH SAYS MIX OF GLOBAL CORONAVIRUS SHOCK, WIDER DEFICITS, RISING DEBT MAY EXERT MORE MEANINGFUL PRESSURE ON KOREA’S SOVEREIGN RATING OVER MEDIUM TERM Source text for Eikon:

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