Healthcare
March 23, 2020 / 9:54 PM / in a few seconds

BRIEF-Fitch Says Mexican Banks Downside Risks Increased Due To Coronavirus Uncertainties

1 Min Read

March 23 (Reuters) -

* FITCH SAYS MEXICAN BANKS DOWNSIDE RISKS INCREASED DUE TO CORONAVIRUS UNCERTAINTIES

* FITCH SAYS EXPECTS 0% GROWTH IN MEXICAN GDP IN 2020, DOWNSIDE RISK IS RISING AMID UNCERTAINTIES CONCERNING SPREAD OF COVID-19

* FITCH SAYS EXPECTS DETERIORATING OPERATING CONDITIONS TO PRESSURE ASSET QUALITY & WEIGH ON MEXICO’S BANKING SYSTEM’S EARNINGS

* FITCH SAYS SPREAD OF CORONAVIRUS, COMBINED WITH SHARP DECLINE IN OIL PRICES, WILL EXACERBATE ECONOMIC WEAKNESS FOR MEXICAN BANKING SYSTEM IN 2020

* FITCH SAYS MEXICAN BANKS ARE WELL PREPARED TO CONFRONT LIKELY NEAR-TERM MARKET SHOCKS GIVEN RECENT YEARS OF HIGH PROFITABILITY, IMPROVING ASSET QUALIT Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below