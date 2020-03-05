Healthcare
March 5, 2020 / 12:37 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Says Policy Moves Ease Coronavirus Refinancing Pressure For Chinese Local Government Financing Vehicles

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS POLICY MOVES EASE CORONAVIRUS REFINANCING PRESSURE FOR CHINESE LOCAL GOVERNMENT FINANCING VEHICLES

* FITCH SAYS CHINESE LGFVS HAVE NOT SO FAR FACED TIGHTER ONSHORE FINANCING CONDITIONS AS RESULT OF CORONAVIRUS EPIDEMIC

* FITCH SAYS REFINANCING PRESSURES IN CHINESE LGFVS WOULD RISE IF EFFECTS OF CORONAVIRUS OUTBREAK ON ECONOMIC ACTIVITY REMAIN SUBSTANTIAL INTO H2/BEYOND

* FITCH SAYS CHINA GOVERNMENT SUPPORT WILL REMAIN A KEY RATING DRIVER FOR LGFVS, BOTH DURING AND AFTER CORONAVIRUS EPIDEMIC

* FITCH SAYS EPIDEMIC WILL WEIGH ON CHINA’S LOCAL GOVERNMENTS’ FISCAL REVENUE IN SHORT TERM, DUE TO LOWER-THAN-EXPECTED TAX INCOME, SALES OF LAND-USE RIGHTS Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below