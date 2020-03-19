Healthcare
March 19, 2020 / 10:22 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Says Rating Outlook For U.S. Health Insurance Industry Revised To Negative

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS RATING OUTLOOK FOR U.S. HEALTH INSURANCE INDUSTRY REVISED TO NEGATIVE

* FITCH SAYS REVISED RATING OUTLOOK FOR U.S. HEALTH INSURANCE INDUSTRY TO NEGATIVE FROM STABLE

* FITCH SAYS REVISED RATING OUTLOOK FOR U.S. HEALTH INSURANCE DUE TO EXPECTATIONS FOR ADVERSE EFFECT ON INDUSTRY FUNDAMENTALS RELATED TO COVID-19

* FITCH SAYS HIGHER END OF FORECAST INFECTION RATES COULD ELIMINATE 2020 EARNINGS FOR U.S. HEALTH INSURANCE INDUSTRY AS A WHOLE Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below