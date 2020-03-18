BRIEF-Fitch Says Regulatory Measures Support New Zealand Banks, But Risks Remain

March 18 (Reuters) -
* FITCH SAYS REGULATORY MEASURES SUPPORT NEW ZEALAND BANKS, BUT RISKS REMAIN
* FITCH SAYS REDUCTION IN LENDING RATES WILL REDUCE BORROWING COSTS FOR SECTORS INCLUDING TOURISM, EDUCATION & AGRICULTURE IN NEW ZEALAND
* FITCH SAYS NEW ZEALAND GOVERNMENT AND OTHER REGULATORY AUTHORITIES WILL CONTINUE TO SUPPORT ECONOMY AND BANKING SYSTEM IN RESPONSE TO CORONAVIRUS PANDEMIC
* FITCH SAYS MANY BUSINESSES IN NEW ZEALAND WILL CONTINUE TO FACE CASH FLOW PROBLEMS DUE TO REDUCED DEMAND,WHICH WILL PUT PRESSURE ON BANKS’ ASSET QUALITY
* FITCH EXPECTS WEAKER PROFITABILITY AND PRESSURE ON RISK-WEIGHTS TO WEIGH ON CAPITALISATION OF SOME NEW ZEALAND BANKS OVER NEXT 12 MONTHS
* FITCH SAYS EXPECT RECENT DISRUPTION IN WHOLESALE MARKETS TO HAVE A MODEST IMPACT ON NEW ZEALAND BANKS’ FUNDING PROFILE
* FITCH SAYS RISKS TO NEW ZEALAND BANKING SECTOR HAVE INCREASED, REFLECTING CHALLENGES TO EARNINGS AND ASSET QUALITY Source text for Eikon: