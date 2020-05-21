Healthcare
May 21, 2020 / 11:10 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Fitch Says Revises Australia's Outlook To Negative, Affirms Rating At 'AAA'

1 Min Read

May 21 (Reuters) -

* FITCH REVISES AUSTRALIA’S OUTLOOK TO NEGATIVE, AFFIRMS RATING AT ‘AAA’

* FITCH REVISES AUSTRALIA’S OUTLOOK TO NEGATIVE, AFFIRMS RATING AT ‘AAA’

* FITCH SAYS NEGATIVE OUTLOOK REFLECTS SIGNIFICANT IMPACT GLOBAL CORONAVIRUS PANDEMIC HAS ON AUSTRALIA’S ECONOMY AND PUBLIC FINANCES

* FITCH FORECASTS AUSTRALIA’S GDP TO CONTRACT BY 5% IN 2020, DRIVEN BY A PLUNGE IN ECONOMIC ACTIVITY DURING Q2 DUE TO VIRUS CONTAINMENT MEASURES

* FITCH SAYS EXPECT GRADUAL ECONOMIC RECOVERY IN AUSTRALIA TO BEGIN IN SECOND HALF OF 2020 AND FORECAST GDP TO GROW BY 4.8% IN 2021

* FITCH SAYS AUSTRALIA’S BANKING SYSTEM IS RELATIVELY WELL POSITIONED TO MANAGE CURRENT SHOCK Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below