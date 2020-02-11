Healthcare
February 11, 2020 / 8:32 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Says Revises Philippines' Outlook To Positive ; Affirms At 'BBB'

1 Min Read

Feb 11 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS REVISES PHILIPPINES’ OUTLOOK TO POSITIVE; AFFIRMS AT ‘BBB’

* FITCH SAYS PHILIPPINES’ OUTLOOK REVISION REFLECTS EXPECTATIONS OF CONTINUED ADHERENCE TO A SOUND MACROECONOMIC POLICY FRAMEWORK

* FITCH SAYS EXPECTS PHILIPPINES GROWTH TO ACCELERATE TO 6.4% AND 6.5% IN 2020 AND 2021, RESPECTIVELY, AFTER SLOWING TO 5.9% IN 2019

* FITCH SAYS EXPECT PHILIPPINES’ CURRENT ACCOUNT DEFICIT TO WIDEN TO ABOUT 2.4% OF GDP IN 2020 FROM AN ESTIMATED 1.5% IN 2019

* FITCH SAYS ON CURRENT PROJECTIONS, PHILIPPINES WILL REMAIN AMONG FASTEST-GROWING ECONOMIES IN ASIA-PACIFIC REGION IN 2020-2021

* FITCH SAYS STILL EARLY TO EVALUATE EFFECTS OF CORONAVIRUS OUTBREAK, BUT PHILIPPINES ECONOMY APPEARS SOMEWHAT LESS VULNERABLE THAN REGIONAL PEERS Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below