FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 3, 2018 / 4:53 PM / a day ago

BRIEF-Fitch Says Strong Equity Markets Boost U.S. Life Insurers' 2017 Results

Reuters Staff

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Fitch:‍

* FITCH SAYS STRONG EQUITY MARKETS, FAVORABLE UNDERWRITING PERFORMANCE LED TO IMPROVED PROFITABILITY FOR MAJORITY OF U.S. LIFE INSURERS IN 2017

* ‍FITCH SAYS EXPECTS LESS FAVORABLE EQUITY MARKETS, FURTHER SPREAD COMPRESSION TO LEAD TO SOMEWHAT LOWER RESULTS IN 2018 FOR U.S. LIFE INSURERS

* FITCH SAYS CREDIT-RELATED INVESTMENT LOSSES FOR U.S. LIFE INSURERS ARE EXPECTED TO INCREASE MODESTLY IN 2018, BUT REMAIN BELOW LONG-TERM AVERAGES Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.