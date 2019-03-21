BRIEF-Fitch Says Swiss Insurers Resume Premium Growth

March 21 (Reuters) -
* FITCH SAYS SWISS INSURERS WERE ABLE TO ACHIEVE PREMIUM GROWTH IN 2018 DESPITE DIFFICULT CAPITAL MARKET CONDITIONS AMID LOW INTEREST RATES
* FITCH ON SWISS INSURERS SAYS BELIEVES LIFE PREMIUM GROWTH WILL BE WEAK
* FITCH SAYS SWISS INSURANCE SECTOR IS STRONGLY CAPITALISED, DESPITE NEGATIVE IMPACT OF LOW INTEREST RATES ON LIFE INSURERS’ CAPITALISATION
* FITCH ON SWISS INSURERS SAYS EXPECT INVESTMENT INCOME TO REMAIN SUBDUED HOWEVER NEED TO STRENGTHEN RESERVES SHOULD BE LOWER Source text for Eikon: