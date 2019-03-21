Switzerland Market Report
March 21, 2019 / 8:44 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Says Swiss Insurers Resume Premium Growth

1 Min Read

March 21 (Reuters) -

* FITCH RATINGS: SWISS INSURERS RESUME PREMIUM GROWTH

* FITCH SAYS SWISS INSURERS WERE ABLE TO ACHIEVE PREMIUM GROWTH IN 2018 DESPITE DIFFICULT CAPITAL MARKET CONDITIONS AMID LOW INTEREST RATES

* FITCH ON SWISS INSURERS SAYS BELIEVES LIFE PREMIUM GROWTH WILL BE WEAK

* FITCH SAYS SWISS INSURANCE SECTOR IS STRONGLY CAPITALISED, DESPITE NEGATIVE IMPACT OF LOW INTEREST RATES ON LIFE INSURERS’ CAPITALISATION

* FITCH ON SWISS INSURERS SAYS EXPECT INVESTMENT INCOME TO REMAIN SUBDUED HOWEVER NEED TO STRENGTHEN RESERVES SHOULD BE LOWER Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below