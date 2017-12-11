FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Fitch Says Total Global Negative-Yielding Sovereign Debt Remains At Elevated Levels
Sections
Featured
Trump records 'robo-call' for Moore
Politics
Trump records 'robo-call' for Moore
EU says no support for Trump's Jerusalem move
Israel
EU says no support for Trump's Jerusalem move
Bakers struggle to make dough on poor wheat crop
commodities
Bakers struggle to make dough on poor wheat crop
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 11, 2017 / 3:24 PM / in 2 hours

BRIEF-Fitch Says Total Global Negative-Yielding Sovereign Debt Remains At Elevated Levels

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Fitch :

* FITCH SAYS TOTAL GLOBAL NEGATIVE-YIELDING SOVEREIGN DEBT REMAINS AT ELEVATED LEVELS DESPITE ECB PLAN TO REDUCE MONTHLY ASSET PURCHASES

* FITCH SAYS ONGOING EASING BY ECB IS LIKELY HAVING EFFECTS ON GLOBAL FINANCIAL MARKETS

* FITCH SAYS FOREIGN INVESTMENT HAS LIKELY CONTRIBUTED TO A RAPIDLY FLATTENING YIELD CURVE IN U.S.

* FITCH SAYS CURRENT LOW YIELD ENVIRONMENT GLOBALLY PRESENTS CONTINUED CHALLENGES FOR BUY AND HOLD FIXED-INCOME INVESTORS

* FITCH SAYS A FLATTENING YIELD CURVE IN U.S. PRESENTS DIFFICULTIES FOR INSTITUTIONS DEPENDENT ON MATURITY TRANSFORMATION, SUCH AS BANKS

* FITCH SAYS EUROZONE GDP GROWTH IN 2017 HAS EXCEEDED FITCH‘S INITIAL EXPECTATIONS AND “MOMENTUM IS EXPECTED TO CONTINUE INTO 2018” Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.