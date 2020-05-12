Healthcare
May 12, 2020 / 4:57 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Fitch Says UK Arrival Quarantine Delays Air Travel Demand Recovery

1 Min Read

May 12 (Reuters) - FITCH:

* FITCH SAYS UK ARRIVAL QUARANTINE DELAYS AIR TRAVEL DEMAND RECOVERY

* FITCH SAYS RISKS FOR AIRLINES IN UK WILL INCREASE SHOULD QUARANTINE MEASURES STAY IN PLACE FOR A PROLONGED PERIOD

* FITCH SAYS QUARANTINE MAY SUPPRESS ADVANCE BOOKINGS, COMPLICATE WORKING CAPITAL MANAGEMENT FOR AIRLINES IN UK

* FITCH - EXPECT EUROPEAN AIRLINES TO COME UNDER REGULATORY PRESSURE TO FAST-TRACK CASH REFUNDS DESPITE LOGISTICAL ISSUES IN PROCESSING OF REFUNDS

* FITCH SAYS WE BELIEVE RYANAIR AND WIZZ AIR WILL LIKELY EMERGE STRONGER IN MEDIUM TERM COMPARED TO OTHER EUROPEAN CARRIERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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