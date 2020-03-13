Healthcare
March 13, 2020 / 5:21 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Says UK Budget Loosens Fiscal Stance As Coronavirus Adds To Uncertainty

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS UK BUDGET LOOSENS FISCAL STANCE AS CORONAVIRUS ADDS TO UNCERTAINTY

* FITCH SAYS UK BUDGET REPRESENTS FISCAL LOOSENING & WILL LEAD FITCH TO INCREASE DEFICIT PROJECTIONS AS PART OF REGULAR SOVEREIGN RATING REVIEW PROCESS

* FITCH SAYS FORECASTS OK UK BUDGET WILL ALSO REFLECT OUR INITIAL ASSESSMENT OF POSSIBLE ECONOMIC IMPACT OF COVID-19, DISEASE CAUSED BY CORONAVIRUS

* FITCH SAYS UK’S FISCAL PATH IS STILL SUBJECT TO UNCERTAINTY RELATING TO COVID-19, WHICH WILL HAVE SIGNIFICANT ECONOMIC IMPACT AT LEAST IN NEAR TERM Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below