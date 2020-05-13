Healthcare
May 13, 2020 / 3:35 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Says U.S. Financial Institutions Can Withstand Coronavirus-Related AG Downturn

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS U.S. FINANCIAL INSTITUTIONS CAN WITHSTAND CORONAVIRUS-RELATED AG DOWNTURN

* FITCH SAYS EXPECTS AG-RELATED CREDIT QUALITY COULD WORSEN AND APPROACH OR EVEN EXCEED LEVELS SEEN DURING GREAT FINANCIAL CRISIS

* FITCH SAYS AT THIS POINT, DOES NOT EXPECT AG-RELATED CREDIT TO DETERIORATE TO LEVELS SEEN DURING 1980S’ AG CRISIS

* FITCH SAYS DOES NOT EXPECT WORSENING CONDITIONS OF AG-RELATED CREDIT TO AFFECT RATINGS OF FARM CREDIT SYSTEM IN NEAR TERM Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below