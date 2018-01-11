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January 11, 2018 / 7:25 PM / in 2 hours

BRIEF-Fitch Says "Venezuela Debt Restructuring Will Likely Be Long, Complex​"

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS “VENEZUELA DEBT RESTRUCTURING WILL LIKELY BE LONG, COMPLEX​”

* FITCH SAYS VENEZUELA‘S DEBT RESTRUCTURING PROCESS WILL LIKELY BE LONG AND COMPLICATED BY SANCTIONS AND CHALLENGING POLITICAL ENVIRONMENT

* FITCH ON VENEZUELA SAYS POLITICAL CHANGES,COMPREHENSIVE PLAN WILL BE NEEDED TO GAIN MARKET‘S TRUST IN DURABILITY OF REFORM AGENDA, DEBT RESTRUCTURING

* FITCH SAYS POLITICAL AND ECONOMIC PREREQUISITES FOR VENEZUELA DEBT RESTRUCTURING ARE “MISSING” Source text for Eikon:

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