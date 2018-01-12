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January 12, 2018 / 9:17 PM / in an hour

BRIEF-Fitch Upgrades Croatia To 'BB+'; Outlook Stable​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - Fitch:

* FITCH UPGRADES CROATIA TO ‘BB+', OUTLOOK STABLE​

* FITCH SAYS EXPECTS A RETURN TO DEFICIT FOR CROATIA IN 2018 REFLECTING MODEST INCREASES IN PUBLIC-SECTOR PAY, AMONG OTHERS​

* FITCH SAYS ‍FINANCIAL PROBLEMS AT AGROKOR HAVE NOT HAD A SIGNIFICANT MACROECONOMIC IMPACT IN CROATIA & HAVE BEEN WEATHERED BY BANKING SECTOR

* FITCH SAYS ‍STRENGTHENING TOURISM REVENUES HAVE UNDERPINNED A SUSTAINED IMPROVEMENT IN CROATIA‘S EXTERNAL POSITION​

* FITCH SAYS ‍SIGNS OF OVERHEATING ARE NOT EXPECTED TO EMERGE AND INFLATION SHOULD STAY LOW IN CROATIA​ Source text for Eikon:

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