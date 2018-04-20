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April 20, 2018 / 8:10 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Upgrades Cyprus To 'BB+' Outlook Positive

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Fitch:

* FITCH UPGRADES CYPRUS TO ‘BB+’; OUTLOOK POSITIVE

* FITCH SAYS UPGRADE OF CYPRUS’S IDRS REFLECTS IMPROVED HIGH EXTERNAL FINANCING FLEXIBILITY SINCE COUNTRY EXITED MACROECONOMIC ADJUSTMENT PROGRAMME IN MARCH 2016

* FITCH SAYS, ON CYPRUS, HAS UPGRADED CYPRUS’S LONG-TERM FOREIGN-CURRENCY ISSUER DEFAULT RATING (IDR) TO ‘BB+’ FROM ‘BB’

* FITCH SAYS WEAKNESS OF THE BANKING SECTOR REMAINS A RISK TO PUBLIC FINANCES AND WEIGHS ON CYPRUS’S CREDIT PROFILE

* FITCH SAYS CYPRUS’S FISCAL PERFORMANCE HAS BENEFITED FROM VERY STRONG CYCLICAL ECONOMIC RECOVERY, PRUDENT FISCAL POLICY Source text for Eikon: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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