Healthcare
May 7, 2020 / 9:05 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Five Prime Therapeutics Reports Q1 Loss Per Share Of $0.57

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Five Prime Therapeutics Inc:

* FIVE PRIME THERAPEUTICS REPORTS FIRST QUARTER 2020 RESULTS

* Q1 LOSS PER SHARE $0.57

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.67 — REFINITIV IBES DATA

* FIVE PRIME THERAPEUTICS - COLLABORATION AND LICENSE REVENUE FOR Q1 OF 2020 INCREASED BY $3.1 MILLION, OR 58%, TO $8.4 MILLION FROM $5.3 MILLION FOR Q1 OF 2019

* EXPECTS FULL-YEAR 2020 NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES TO BE BETWEEN $77 AND $82 MILLION

* FIVE PRIME THERAPEUTICS - AFFIRMS PREVIOUSLY ISSUED GUIDANCE TO END 2020 WITH CASH, CASH EQUIVALENTS AND MARKETABLE SECURITIES BETWEEN $77 AND $82 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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