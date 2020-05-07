BRIEF-Five Prime Therapeutics Reports Q1 Loss Per Share Of $0.57

May 7 (Reuters) - Five Prime Therapeutics Inc:
* FIVE PRIME THERAPEUTICS REPORTS FIRST QUARTER 2020 RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.67 — REFINITIV IBES DATA
* FIVE PRIME THERAPEUTICS - COLLABORATION AND LICENSE REVENUE FOR Q1 OF 2020 INCREASED BY $3.1 MILLION, OR 58%, TO $8.4 MILLION FROM $5.3 MILLION FOR Q1 OF 2019
* EXPECTS FULL-YEAR 2020 NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES TO BE BETWEEN $77 AND $82 MILLION
* FIVE PRIME THERAPEUTICS - AFFIRMS PREVIOUSLY ISSUED GUIDANCE TO END 2020 WITH CASH, CASH EQUIVALENTS AND MARKETABLE SECURITIES BETWEEN $77 AND $82 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: