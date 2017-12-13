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BRIEF-Flexion Therapeutics Acquires Rights To Genequine Biotherapeutics' Non-Opioid Drug
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December 13, 2017 / 9:12 PM / in 3 hours

BRIEF-Flexion Therapeutics Acquires Rights To Genequine Biotherapeutics' Non-Opioid Drug

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Flexion Therapeutics Inc:

* FLEXION THERAPEUTICS ANNOUNCES ACQUISITION OF NOVEL, NON-OPIOID ASSET FOR OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE

* FLEXION THERAPEUTICS INC - ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT WITH GENEQUINE BIOTHERAPEUTICS GMBH TO ACQUIRE GLOBAL RIGHTS TO GQ-20

* FLEXION THERAPEUTICS - CO OBTAINED EXCLUSIVE LICENSE TO UNDERLYING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS FOR HUMAN USE OF GQ-203 FROM BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE

* FLEXION THERAPEUTICS - CO TO MAKE UPFRONT PAYMENT OF $2 MILLION TO GENEQUINE & MAY INCUR MILESTONE PAYMENTS OF UP TO $8.7 MILLION THROUGH PHASE 2 POC Source text for Eikon: Further company coverage:

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