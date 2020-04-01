Healthcare
April 1, 2020 / 11:47 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Flexion Therapeutics Announces Zilretta License Agreement And Provides Business Update Amid Coronavirus Pandemic

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Flexion Therapeutics Inc:

* FLEXION THERAPEUTICS ANNOUNCES ZILRETTA® LICENSE AGREEMENT AND PROVIDES BUSINESS UPDATE AMID CORONAVIRUS PANDEMIC

* FLEXION THERAPEUTICS - AGREEMENT PROVIDES CO WITH $10 MILLION UPFRONT PAYMENT, UP TO $32.5 MILLION IN MILESTONES, AND ADDITIONAL FEES FOR SUPPLY OF ZILRETTA

* FLEXION THERAPEUTICS INC - WITHDRAWS 2020 ZILRETTA REVENUE GUIDANCE DUE TO IMPACT OF CORONAVIRUS GLOBAL PANDEMIC

* FLEXION THERAPEUTICS INC - TO TEMPORARILY SUSPEND CLINICAL TRIALS FOR ZILRETTA AND FX201; FX301 PRECLINICAL ACTIVITIES CONTINUE TO ADVANCE

* FLEXION THERAPEUTICS INC - LICENSE AGREEMENT WITH HK TAINUO AND JIANGSU TAINUO FOR DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF ZILRETTA Source text for Eikon: Further company coverage:

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