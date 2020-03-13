BRIEF-Flight Centre Travel Withdraws FY20 Guidance

March 13 (Reuters) - Flight Centre Travel Group Ltd :
* FLT WITHDRAWS GUIDANCE & OUTLINES KEY CORONAVIRUS STRATEGIES-FLT.AX
* FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP WITHDRAWS 2020 FISCAL YEAR (FY20) GUIDANCE
* SUSPENDED ITS 2020 FISCAL YEAR (FY20) GUIDANCE FOLLOWING HEIGHTENED UNCERTAINTY SURROUNDING CORONAVIRUS
* FLT’S DIRECTORS WILL FORGO 30% OF THEIR FEES FOR REMAINDER OF FY20 AND WILL REVIEW SITUATION EARLY IN FY21
* EXECUTIVES WILL NOT EARN ANY SHORT-TERM INCENTIVES FOR FULL YEAR
* DEFERRAL OF SOME NON-ESSENTIAL PROJECTS AND CAPITAL EXPENDITURE
* EXECUTIVES WILL GET SUBSTANTIALLY LOWER RETURNS ON PROGRAMS TIED TO PROFIT, INCLUDING CO’S BUSINESS OWNERSHIP SCHEME Source text for Eikon: Further company coverage: