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April 25, 2018 / 11:35 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-FLIR Systems Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share Of $0.48

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - FLIR Systems Inc:

* FLIR SYSTEMS ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.28

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.42 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 REVENUE $1.76 BILLION TO $1.79 BILLION

* Q1 REVENUE $439.6 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $396.9 MILLION

* 2018 ADJUSTED NET EARNINGS PER DILUTED SHARE IS NOW EXPECTED TO BE IN RANGE OF $2.11 TO $2.16 PER DILUTED SHARE

* BOARD APPROVED EXTENSION OF JIM CANNON’S EMPLOYMENT AGREEMENT THROUGH APRIL 2022

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.09, REVENUE VIEW $1.75 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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