Healthcare
March 27, 2020 / 5:21 PM / in an hour

BRIEF-Floridienne FY Consolidated Net Profit Up At 13.2 Million Euros

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Floridienne SA:

* THECOVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK SIGNIFICANTLY INCREASES THE UNCERTAINTY ABOUT THE ECONOMIC ENVIRONMENT FOR FISCAL YEAR 2020

* FY CONSOLIDATED NET PROFIT UP 25% TO € 13.2 MILLION

* FY EBITDA EUR 34.4 MILLION VERSUS EUR 24.1 MILLION YEAR AGO

* ON COVID-19: OUR GROUP’S FUNDAMENTALS ARE POSITIVE AND SHOULD ENABLE US TO WITHSTAND THE CRISIS CAUSED BY THIS EPIDEMIC

* FY REVENUE IFRS EUR 410.3 MILLION VERSUS EUR 382.8 MILLION YEAR AGO

* BOARD WILL PROPOSE TO AGM TO PAY A GROSS DIVIDEND OF € 2.1 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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