Healthcare
April 2, 2020 / 7:44 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Flowtech Fluidpower Not To Provide FY Outlook, Suspend Dividend Payments

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Flowtech Fluidpower PLC:

* DURING Q1 BUSINESS HAS PERFORMED IN LINE WITH OUR EXPECTATIONS AT TIME OF FEBRUARY TRADING UPDATE.

* FINAL FEW WEEKS OF Q1 SUGGEST AN ALTOGETHER DIFFERENT POSITION GOING INTO Q2.

* WHILE SEVERAL OF OUR SUPPLIERS AND CUSTOMERS HAVE SUSPENDED OPERATIONS, THESE CURRENTLY ONLY ACCOUNT FOR 10-15% OF REVENUE

* REVENUES ARE CURRENTLY TRENDING DOWN BY AROUND 30%, WITH EXPECTATIONS THAT VOLUMES MAY DIP FURTHER BEFORE RECOVERING.

* DO NOT BELIEVE IT PRUDENT TO PROVIDE FORMAL GUIDANCE FOR CURRENT FINANCIAL YEAR.

* DESPITE SHORT-TERM TRADING DISRUPTION, BUSINESS SHOULD GENERATE POSITIVE CASHFLOW THROUGH 2020 AND 2021,

* SUSPEND ALL DIVIDEND PAYMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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