BRIEF-Flowtech Fluidpower Not To Provide FY Outlook, Suspend Dividend Payments

April 2 (Reuters) - Flowtech Fluidpower PLC:
* DURING Q1 BUSINESS HAS PERFORMED IN LINE WITH OUR EXPECTATIONS AT TIME OF FEBRUARY TRADING UPDATE.
* FINAL FEW WEEKS OF Q1 SUGGEST AN ALTOGETHER DIFFERENT POSITION GOING INTO Q2.
* WHILE SEVERAL OF OUR SUPPLIERS AND CUSTOMERS HAVE SUSPENDED OPERATIONS, THESE CURRENTLY ONLY ACCOUNT FOR 10-15% OF REVENUE
* REVENUES ARE CURRENTLY TRENDING DOWN BY AROUND 30%, WITH EXPECTATIONS THAT VOLUMES MAY DIP FURTHER BEFORE RECOVERING.
* DO NOT BELIEVE IT PRUDENT TO PROVIDE FORMAL GUIDANCE FOR CURRENT FINANCIAL YEAR.
* DESPITE SHORT-TERM TRADING DISRUPTION, BUSINESS SHOULD GENERATE POSITIVE CASHFLOW THROUGH 2020 AND 2021,
* SUSPEND ALL DIVIDEND PAYMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: