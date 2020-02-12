BRIEF-Fluence Corp Updates Regarding China Operations And Coronavirus

Feb 12 (Reuters) - Fluence Corporation Ltd:
* FLUENCE CORPORATION LTD - UPDATE REGARDING CHINA OPERATIONS AND CORONAVIRUS
* FLUENCE CORPORATION LTD - INSTRUCTED ITS CHINESE OFFICE STAFF TO WORK FROM HOME DURING COMING WEEKS
* FLUENCE CORPORATION - BOOKINGS & REVENUE FROM INITIAL WEEKS OF 2020 HAVE NOT BEEN NEGATIVELY AFFECTED
* FLUENCE CORPORATION LTD - SOME OF FLUENCE’S H1 2020 REVENUE MAY SHIFT TO H2 2020
* FLUENCE CORP - FLUENCE STANDS READY AND ABLE TO ASSIST ITS LOCAL PARTNERS TO SUPPLY REQUIRED WASTEWATER TREATMENT PLANTS ON SHORT NOTICE.
* FLUENCE CORPORATION- TEAM MEMBERS PART OF MANUFACTURING WHO LIVE IN CHANGZHOU, JIANGSU PROVINCE EXPECTED TO RETURN TO MANUFACTURING LINE AS SCHEDULED
* FLUENCE CORPORATION- DOES NOT ANTICIPATE THAT ANY SUCH DELAYS, SHOULD THEY OCCUR, WILL HAVE ANY MATERIAL IMPACT ON 2020 REVENUE Source text for Eikon: Further company coverage: