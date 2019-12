Dec 12 (Reuters) - Flughafen Zuerich AG:

* FLUGHAFEN ZUERICH AG - ACQUIRES NUMEROUS BUILDINGS AND LAND FROM PRIORA SUISSE AG

* FLUGHAFEN ZUERICH AG - INCREMENTAL REVENUES FROM FACILITY MANAGEMENT AMOUNT TO ROUGHLY CHF 20 MILLION PER YEAR.

* FLUGHAFEN ZUERICH AG - PURCHASE PRICE HAS NOT BEEN DISCLOSED Further company coverage: (Gdansk Newsroom)