Switzerland Market Report
November 12, 2018 / 6:15 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Flughafen Zuerich: FOCA Starts Stakeholder Involvement

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Nov 12 (Reuters) - FLUGHAFEN ZUERICH AG:

* FEDERAL OFFICE OF CIVIL AVIATION (FOCA) STARTS STAKEHOLDER INVOLVEMENT

* FOCA HAS PRESENTED PROPOSALS AND IS COMMENCING A CONSULTATION PROCESS

* UNDER FOCA’S PROPOSAL 50% OF ECONOMIC ADDED VALUE FROM COMMERCIAL ACTIVITIES ON AIRSIDE WOULD BE SKIMMED OFF FOR CROSS-SUBSIDISATION (TRANSFER PAYMENT) OF REGULATED REVENUE

* IF FOCA’S PROPOSAL IS IMPLEMENTED AND THERE IS NO ADJUSTMENT TO CALCULATION FORMULA FOR REASONABLE CAPITAL INTEREST, AVIATION REVENUE AT ZURICH AIRPORT WILL FALL BY AROUND 25% IN FORTHCOMING REGULATORY PERIOD

* WILL EMPHATICALLY OPPOSE AN INCREASE IN THE TRANSFER PAYMENT Source text - bit.ly/2Ff2HM0 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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