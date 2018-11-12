BRIEF-Flughafen Zuerich: FOCA Starts Stakeholder Involvement

Nov 12 (Reuters) - FLUGHAFEN ZUERICH AG:
* FEDERAL OFFICE OF CIVIL AVIATION (FOCA) STARTS STAKEHOLDER INVOLVEMENT
* FOCA HAS PRESENTED PROPOSALS AND IS COMMENCING A CONSULTATION PROCESS
* UNDER FOCA’S PROPOSAL 50% OF ECONOMIC ADDED VALUE FROM COMMERCIAL ACTIVITIES ON AIRSIDE WOULD BE SKIMMED OFF FOR CROSS-SUBSIDISATION (TRANSFER PAYMENT) OF REGULATED REVENUE
* IF FOCA’S PROPOSAL IS IMPLEMENTED AND THERE IS NO ADJUSTMENT TO CALCULATION FORMULA FOR REASONABLE CAPITAL INTEREST, AVIATION REVENUE AT ZURICH AIRPORT WILL FALL BY AROUND 25% IN FORTHCOMING REGULATORY PERIOD
* WILL EMPHATICALLY OPPOSE AN INCREASE IN THE TRANSFER PAYMENT Source text - bit.ly/2Ff2HM0 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)