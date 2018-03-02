FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
MobileWorldCongress
LipperAwards
Myanmar
North Korea
Earnings
NorthKorea
The Trump Effect
Breakingviews
Switzerland Market Report
March 2, 2018 / 6:13 AM / in 13 hours

BRIEF-Flughafen Zuerich FY Profit Of CHF 285.5 Million‍​‍​

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - FLUGHAFEN ZUERICH AG:

* FY REVENUE INCREASED FROM CHF 1,012.8 MILLION TO CHF 1,037.1 MILLION (+2.4%)‍​

* IN 2017, A TOTAL OF 29,369,094 PASSENGERS FLEW VIA ZURICH AIRPORT, YEAR-ON-YEAR INCREASE OF 6.3%

* FY PROFIT COMES TO CHF 285.5 MILLION‍​

* FY EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAX (EBIT) AMOUNTED TO CHF 339.9 MILLION

* ADJUSTED FOR ONE-OFF EFFECTS, FY EBITDA INCREASED BY CHF 10.8 MILLION TO CHF 578.8 MILLION

* EXPECTS PASSENGER VOLUMES TO GROW BY 3.5-4% IN THE CURRENT FINANCIAL YEAR

* 2018 REVENUE IS ALSO EXPECTED TO RISE IN THE NON-AVIATION SEGMENT

* EXCLUDING ONE-OFF EFFECTS THE RESULT IS CHF 250.3 MILLION, AN INCREASE OF 4.5% OVER THE ADJUSTED PRIOR-YEAR FIGURE

* 2018 EBITDA AND CONSOLIDATED PROFIT SHOULD EXCEED THE PRIOR-YEAR FIGURE

* PROPOSES PAYMENT OF BOTH ORDINARY DIVIDEND OF CHF 3.30 PER SHARE AND ADDITIONAL DIVIDEND OF CHF 3.20 PER SHARE‍​ Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.