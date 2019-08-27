Switzerland Market Report
August 27, 2019 / 5:01 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Flughafen Zuerich H1 Profit Up At 143.4 Million Francs

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Aug 27 (Reuters) - FLUGHAFEN ZUERICH AG:

* PROFIT OF CHF 143.4 MILLION FOR THE FIRST HALF OF 2019

* H1 EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECIATION AND AMORTISATION (EBITDA) INCREASED BY 26.8% TO CHF 303.7 MILLION

* EXPECTS PASSENGER GROWTH OF AROUND 2% IN 2019

* AFTER ADJUSTING ONE-OFF EFFECT FOR ADDITIONAL PROVISIONS FOR SOUND INSULATION MEASURES IN 2018, H1 PROFIT ROSE BY CHF 13.1 MILLION (+10.1%).

* H1 REVENUE GREW BY 8.8% COMPARED WITH THE FIRST HALF OF 2018 TO CHF 588.0 MILLION

* EXCLUDING ONE-OFF EFFECTS, EBITDA AND PROFIT FOR 2019 ARE EXPECTED TO BE HIGHER THAN FOR THE PREVIOUS YEAR.

* INVESTMENTS IN 2019 WILL BE IN THE REGION OF CHF 350 MILLION Source text: bit.ly/2Zgxjq1 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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