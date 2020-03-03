Healthcare
March 3, 2020 / 3:13 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fluidigm And Next Gen Diagnostics Enter Into Agreement To Improve The Efficiency Of Pathogen Sample Preparation For Microbial Whole Genome Sequencing

1 Min Read

March 3 (Reuters) - Fluidigm Corp:

* FLUIDIGM AND NEXT GEN DIAGNOSTICS ENTER INTO AGREEMENT TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF PATHOGEN SAMPLE PREPARATION FOR MICROBIAL WHOLE GENOME SEQUENCING

* FLUIDIGM CORP - EXCLUSIVE AGREEMENT THAT ENABLES NGD TO UTILIZE FLUIDIGM JUNO SYSTEM FOR PATHOGEN WHOLE GENOME SEQUENCING SAMPLE PREPARATION

* FLUIDIGM CORP - WILL RECEIVE MILESTONE PAYMENTS STARTING IN 2020 AND ADDITIONAL REVENUE OVER FIVE YEARS IN DEAL WITH NEXT GEN DIAGNOSTICS Source text for Eikon: Further company coverage:

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