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March 2, 2018 / 1:04 PM / a day ago

BRIEF-Fluidigm Announces Exchange Of Convertible Notes

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Fluidigm Corp:

* FLUIDIGM ANNOUNCES EXCHANGE OF CONVERTIBLE NOTES

* FLUIDIGM - ‍ ENTERED SEPARATE TRANSACTIONS TO EXCHANGE ABOUT $125.0 MILLION OF ITS 2.75% NOTES DUE 2034 FOR ABOUT $125.0 MILLION OF NEW 2.75% NOTES DUE 2034​

* FLUIDIGM - ‍EXCHANGE NOTES WILL BE SENIOR, UNSECURED OBLIGATIONS OF CO, WILL BEAR INTEREST AT 2.75% PER YEAR​

* FLUIDIGM - EXCHANGE NOTES TO MATURE ON FEB 1, 2034, UNLESS EARLIER CONVERTED, REDEEMED OR REPURCHASED IN ACCORDANCE WITH TERMS OF NOTES

* FLUIDIGM CORP - ‍EACH $1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES WILL BE EXCHANGED FOR $1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF EXCHANGE NOTES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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