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January 4, 2018 / 12:39 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-FMC Revises Operating Agreements In Argentina

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Fmc Corp:

* FMC REVISES OPERATING AGREEMENTS IN ARGENTINA, COMPLETING AN IMPORTANT STEP TOWARD THE SEPARATION OF ITS LITHIUM BUSINESS

* FMC CORP - ‍ REVISED OPERATING AGREEMENTS ELIMINATE RESTRICTIONS THAT MAY HAVE PREVENTED A CHANGE OF CONTROL OF FMC LITHIUM​

* FMC CORP - ‍REVISED OPERATING AGREEMENTS UPDATE FMC ROYALTIES AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS IN ARGENTINA​

* FMC - ‍RECONFIRMS IT WILL AT LEAST DOUBLE PRODUCTION IN ARGENTINA DURING NEXT FEW YRS, TOTAL ANNUAL OUTPUT EXPECTED TO EXCEED 40,000 METRIC TONS OF LCE

* FMC CORP - ‍REVISED ROYALTIES AND CSR PROGRAMS ARE AT LEVELS GENERALLY CONSISTENT WITH CURRENT COMMITMENTS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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