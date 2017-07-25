BRIEF-Fnac Darty H1 current operating income rises to 33.9‍​ million euros​

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July 25 (Reuters) - FNAC DARTY SA:
* H1 REVENUES EUR 3.22 BILLION VERSUS EUR 3.30 BILLION YEAR AGO
* H1 CURRENT OPERATING INCOME EUR 33.9 MILLION VERSUS EUR 3.6 MILLION YEAR AGO
* EXPECTS TO EXCEED ITS TARGET OF 50 STORE OPENINGS IN 2017
* AT LEAST HALF OF EUR 130 MILLION IN SYNERGIES WILL HAVE BEEN GENERATED BY END OF 2017
* SECOND HALF OF 2017 WILL RETURN TO A MORE NORMATIVE BASIS FOR COMPARISON
* FNAC DARTY REAFFIRMS ITS OBJECTIVE OF ACHIEVING EUR 130 MILLION IN SYNERGIES BY END-2018
* RAPID PROGRESS OF FNAC DARTY INTEGRATION: EUR 43 MILLION IN SYNERGIES AT END-JUNE 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)