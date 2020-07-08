Healthcare
July 8, 2020 / 11:32 AM / Updated 37 minutes ago

BRIEF-Foghorn Therapeutics Announces Collaboration With Merck To Discover And Develop Novel Oncology Therapeutics Against Transcription Factor Target

1 Min Read

July 8 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* FOGHORN THERAPEUTICS ANNOUNCES COLLABORATION WITH MERCK TO DISCOVER AND DEVELOP NOVEL ONCOLOGY THERAPEUTICS AGAINST TRANSCRIPTION FACTOR TARGET

* FOGHORN THERAPEUTICS - WILL GRANT MERCK EXCLUSIVE RIGHTS TO DEVELOP & COMMERCIALIZE DRUGS THAT TARGET DYSREGULATION OF A SINGLE TRANSCRIPTION FACTOR

* FOGHORN THERAPEUTICS - TO RECEIVE UPFRONT PAYMENT & RESEARCH MILESTONES, WILL BE ELIGIBLE TO GET CERTAIN MILESTONES POTENTIALLY TOTALING UPTO $425 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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