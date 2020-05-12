BRIEF-Follicum Files International Patent Application

May 12 (Reuters) - Follicum AB:
* FOLLICUM FILES INTERNATIONAL PATENT APPLICATION CONFERRING EXTENDED PROTECTION FOR THE TOPICAL FORMULATION OF FOL-005 AND OTHER PEPTIDES
* IF PATENT APPLICATION IS GRANTED, IT WILL EXTEND PROTECTION ALSO TO COVER PEPTIDES OTHER THAN FOL-005
* PROTECTION OF FOL-005 PRODUCT WILL BE EXTENDED BY AT LEAST 8 YEARS
* EXTENDED PATENT APPLICATION INCLUDES ADDITIONAL EXPERIMENTAL DATA THAT SUPPORT USE OF FORMULATION FOR OTHER PEPTIDES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)