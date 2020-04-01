BRIEF-Fonterra Co-Operative Group Says Australia Milk Production Up 0.5% In Jan

April 1 (Reuters) - Fonterra Co-Operative Group Ltd :
* AUSTRALIA MILK PRODUCTION INCREASED 0.5% IN JANUARY COMPARED TO LAST YEAR
* TOTAL NEW ZEALAND DAIRY EXPORTS DOWN BY 6.1%, OR 19,348 MT, IN FEB
* AUSTRALIA DAIRY EXPORTS DECREASED BY 18.1%, IN JANUARY VERSUS LAST YEAR
* CHINA DAIRY IMPORT VOLUMES DOWN 2.1%, IN JANUARY-FEBRUARY PERIOD FROM YEAR AGO
* FEB NEW ZEALAND COLLECTION WAS 133.5 MILLION KGMS, UP 0.3%
* FONTERRA’S AUSTRALIA COLLECTION IN FEBRUARY WERE 7.6 MILLION KGMS, DOWN 2.7%
* NOW MANUFACTURING ADDITIONAL 220,000 LITRES OF HIGHGRADE ETHANOL, ON TOP OF 375,000 LITRES ALREADY MADE AVAILABLE TO SANITISER MANUFACTURERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)