FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
April 30, 2018 / 11:46 PM / in 2 hours

BRIEF-Fonterra Co-Operative Group Says Total NZ Dairy Exports In Feb Rose 4 Percent

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Fonterra Co-Operative Group Ltd:

* TOTAL NEW ZEALAND DAIRY EXPORTS IN FEB ROSE 4 PERCENT, OR 11,000 MT, COMPARED TO SAME MONTH LAST YEAR

* TOTAL NZ MILK PRODUCTION IN MARCH WAS DOWN 1 PERCENT COMPARED TO THE SAME MONTH LAST YEAR

* FONTERRA’S MILK COLLECTION ACROSS NEW ZEALAND 143 MILLION KGMS IN MARCH, 3 PERCENT LOWER THAN MARCH LAST SEASON

* MILK COLLECTION ACROSS AUSTRALIA IN MARCH REACHED 11 MILLION KGMS, 3 MILLION KGMS HIGHER THAN MARCH LAST SEASON Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.