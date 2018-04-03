BRIEF-Fonterra Feb Total New Zealand Milk Production Down 2 Pct

April 3 (Reuters) - Fonterra Co-Operative Group Ltd :
* AUSTRALIA MILK PRODUCTION IN FEBRUARY INCREASED 2 PCT COMPARED TO THE SAME MONTH LAST YEAR
* IN FEB, TOTAL NEW ZEALAND MILK PRODUCTION FELL 2 PERCENT COMPARED TO SAME MONTH LAST YEAR
* TOTAL NEW ZEALAND DAIRY EXPORTS IN JANUARY INCREASED 3 PCT OR 10,000 MT COMPARED TO THE SAME MONTH LAST YEAR
* AUSTRALIA DAIRY EXPORTS DECREASED 12 PCT OR 7,000 MT IN JANUARY
* IN FEBRUARY, FONTERRA NEW ZEALAND MILK COLLECTION WAS DOWN 4 PCT TO 135 MILLION KGMS
* FONTERRA AUSTRALIA COLLECTION WAS UP 30 PCT TO 11 MILLION KGMS IN FEB Source text for Eikon: Further company coverage: