FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Fonterra Requests Temporary Trading Halt
Sections
Featured
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
NORTH KOREA REVEALED
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
Sexual misconduct allegations may roil 2018 elections
Politics
Sexual misconduct allegations may roil 2018 elections
Trump bump aside, U.S. stocks lag in 2017
Breakingviews
Trump bump aside, U.S. stocks lag in 2017
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
November 30, 2017 / 7:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fonterra Requests Temporary Trading Halt

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Fonterra Co-Operative Group Ltd:

* FONTERRA REQUESTS TEMPORARY TRADING HALT

* ‍REQUEST HAS BEEN MADE TO GIVE FONTERRA TIME TO CONSIDER OUTCOME OF ITS ARBITRATION WITH DANONE ​

* ‍FONTERRA HAS BEEN ADVISED THAT IT WILL RECEIVE ARBITRATION TRIBUNAL‘S DECISION TODAY​

* ‍ARBITRATION WITH DANONE REGARDING FONTERRA‘S 2013 WHEY PROTEIN CONCENTRATE PRECAUTIONARY RECALL.​

* ‍FONTERRA HAS BEEN ADVISED THAT IT WILL RECEIVE ARBITRATION TRIBUNAL‘S DECISION ON DEC 1

* WILL NOT BE IN A POSITION TO IMMEDIATELY ASSESS ANY FINANCIAL IMPLICATIONS AND ADVISE MARKET ON TRIBUNAL‘S DECISION​

* ‍REMAINS IN A STRONG FINANCIAL POSITION AND ANY DAMAGES AWARD WILL NOT AFFECT OUR ABILITY TO OPERATE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.