BRIEF-Fonterra Revises Forecast Milk Collections For 2020 Season Down To 1,515 Million KgMS

Feb 27 (Reuters) - Fonterra Co-Operative Group Ltd:
* REAFFIRMED ITS FORECAST FULL-YEAR UNDERLYING EARNINGS GUIDANCE OF 15-25 CENTS PER SHARE.
* REVISED FORECAST MILK COLLECTIONS FOR 2020 SEASON DOWN FROM 1,530 MILLION KGMS TO 1,515 MILLION KGMS
* REAFFIRMED ITS FY FORECAST FARMGATE MILK PRICE RANGE AT $7.00-7.60
* “CURRENT SITUATION IS VERY FLUID AND UNCERTAIN”
* MAINTAINING FY UNDERLYING EARNINGS GUIDANCE OF 15-25 CENTS PER SHARE DESPITE CURRENT MARKET CONDITIONS AS A RESULT OF CORONAVIRUS
* HAVE ALREADY CONTRACTED A HIGH PERCENTAGE OF 2020 FINANCIAL YEAR’S MILK SUPPLY AND THIS IS HELPING MANAGE IMPACT OF CORONAVIRUS
* THERE HAS BEEN A SLOW-DOWN IN PROCESSING OF CONTAINERS AT PORTS; MANAGING FLOW OF PRODUCT INTO CHINA CAREFULLY TO AVOID CONGESTION
* RECENTLY SEEN REDUCTION IN MILK COLLECTIONS AND FARMERS ARE FACING ONGOING CHALLENGING WEATHER
* WILL PROVIDE A FURTHER UPDATE ON IMPACT OF CORONAVIRUS ON BUSINESS IN INTERIM RESULT ANNOUNCEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: