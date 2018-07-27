BRIEF-Forbo Holding H1 Group Profit From Continuing Operations At CHF 58.7 Mln

July 27 (Reuters) - FORBO HOLDING AG:
* REPORTED NET SALES OF CHF 668.8 MILLION IN FIRST HALF OF 2018 (PRIOR-YEAR PERIOD: CHF 606.3 MILLION)
* H1 OPERATING PROFIT (EBIT) ROSE BY CHF 10.9% TO CHF 75.3 MILLION (PRIOR-YEAR PERIOD BEFORE ONE-OFF COSTS: CHF 67.9 MILLION)
* H1 GROUP PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS ROSE BY 8.9% TO CHF 58.7 MILLION (PRIOR-YEAR PERIOD BEFORE ONE-OFF COSTS: CHF 53.9 MILLION)
* FORECAST FOR FULL YEAR 2018 HAS NOT CHANGED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)