FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 26, 2018 / 7:36 PM / in 35 minutes

BRIEF-Ford Motor Enters Fourteenth Amendment To Credit Agreement Dated Dec 15, 2006

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Ford Motor Co:

* SAYS LENDERS MAINTAINED TOTAL REVOLVING COMMITMENTS OF $13.4 BILLION UNDER FOURTEENTH AMENDMENT TO CREDIT AGREEMENT DATED AS OF DEC 15, 2006

* SAYS AS A RESULT OF FOURTEENTH AMENDMENT, LENDERS HAVE MAINTAINED TOTAL REVOLVING COMMITMENTS OF $13.4 BILLION - SEC FILING

* SAYS AS A RESULT OF AMENDMENT, MATURITY DATES OF 75% OF COMMITMENTS HAVE BEEN EXTENDED BY ONE YEAR TO APRIL 30, 2023

* SAYS AS A RESULT OF FOURTEENTH AMENDMENT, MATURITY DATES FOR 25% OF COMMITMENTS HAVE BEEN EXTENDED TO APRIL 30, 2021

* SAYS ALLOCATION OF $3 BILLION OF COMMITMENTS TO FORD CREDIT ON AN IRREVOCABLE AND EXCLUSIVE BASIS REMAINS IN PLACE Source text: (bit.ly/2r3qDaH) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.