BRIEF-Ford Restarting F-150, Super Duty Production Ahead Of Schedule After Fire At Magnesium Parts Supplier

May 16 (Reuters) - Ford Motor Co:
* FORD RESTARTING F-150, SUPER DUTY PRODUCTION AHEAD OF SCHEDULE AFTER FIRE AT MAGNESIUM PARTS SUPPLIER
* REAFFIRMS 2018 ADJUSTED EPS GUIDANCE RANGE OF $1.45 TO $1.70
* FORD IS RESUMING PRODUCTION OF F-150 PICKUP AT DEARBORN TRUCK PLANT ON FRIDAY
* EXPECTS ADVERSE IMPACT OF $0.12 TO $0.14 PER SHARE IN Q2 DUE TO LOST PRODUCTION
* MERIDIAN IS PRODUCING TRUCK PARTS AGAIN AT ITS EATON RAPIDS FACILITY
* FORD EXPEDITION, EXPLORER, FLEX AND LINCOLN NAVIGATOR AND MARKET PRODUCTION CONTINUE UNINTERRUPTED
* “INVENTORIES OF FORD’S BEST-SELLING F-SERIES PICKUPS AND OTHER VEHICLES REMAIN STRONG”
* PARTS PRODUCED AT NOTTINGHAM ARE BEING SHIPPED VIA DAILY FLIGHTS UNTIL PRODUCTION IN EATON RAPIDS RETURNS TO PRE-FIRE LEVELS
* SUCCESSFULLY REPAIRED SUPPLY CHAIN FOR SUPER DUTY, WITH PRODUCTION TARGETED TO RESTART BY MONDAY AT KENTUCKY TRUCK PLANT & KANSAS CITY ASSEMBLY PLANT
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.55 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: