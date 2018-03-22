FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 22, 2018 / 11:44 PM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Forest City Announces Conclusion Of Strategic Review Process And Substantial Board Refreshment

Reuters Staff

2 Min Read

March 22 (Reuters) - Forest City Realty Trust Inc:

* FOREST CITY ANNOUNCES CONCLUSION OF STRATEGIC REVIEW PROCESS AND SUBSTANTIAL BOARD REFRESHMENT

* FOREST CITY REALTY TRUST INC - ‍AUTHORIZES INCREASE IN SHARE REPURCHASE PROGRAM TO $400 MILLION​

* FOREST CITY REALTY TRUST INC - BOARD TO BE RECONSTITUTED WITH MAJORITY NEW INDEPENDENT DIRECTORS

* FOREST CITY REALTY TRUST INC - DETERMINATION TO CONTINUE TO PURSUE STANDALONE PLAN

* FOREST CITY REALTY TRUST INC - ‍ HAS ENTERED INTO AGREEMENTS WITH STARBOARD VALUE LP, SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP​

* FOREST CITY REALTY TRUST - FINANCIAL ADVISORS COMMUNICATED WITH OVER 50 POTENTIALLY INTERESTED BUYERS DURING INITIAL STAGE OF STRATEGIC REVIEW PROCESS

* FOREST CITY REALTY TRUST - UNDER AGREEMENTS, 9 CURRENT DIRECTORS HAVE AGREED TO RESIGN FROM BOARD; JAMES RATNER TO BECOME INTERIM CHAIRMAN OF BOARD​

* FOREST CITY REALTY TRUST INC - EACH OF STARBOARD AND SCOPIA WILL HAVE RIGHT TO APPOINT ONE ADDITIONAL DIRECTOR TO BOARD

* FOREST CITY REALTY TRUST INC - AFTER COMPLETION OF ONBOARDING, APPOINTMENTS, BOARD WILL BE COMPRISED OF 13 DIRECTORS, 11 OF WHOM WILL BE INDEPENDENT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.