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April 26, 2018 / 12:35 PM / in 2 hours

BRIEF-Forest City Joint Venture Acquires Interests In Five Assets At University Park At MIT Mixed-Use Life Science Campus

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Forest City Realty Trust Inc:

* FOREST CITY JOINT VENTURE ACQUIRES INTERESTS IN FIVE ASSETS AT UNIVERSITY PARK AT MIT MIXED-USE LIFE SCIENCE CAMPUS

* FOREST CITY REALTY TRUST INC - TRANSACTION VALUES PARTNER’S SHARE OF ASSETS AT A TOTAL OF $302 MILLION, INCLUDING ASSUMPTION OF DEBT

* FOREST CITY REALTY TRUST INC - JV BETWEEN CO, MADISON INTERNATIONAL REALTY CLOSED DEAL OF INTEREST OF FOREST CITY’S PARTNER IN THREE OFFICE BUILDINGS Source text for Eikon: Further company coverage:

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